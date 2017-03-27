"Киевэнерго" Ахметова за год заработало 2,6 миллиона гривень

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, в 2016 году получила 2,58 млн грн чистой прибыли против 1,695 млрд грн чистого убытка в 2015 году.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении собрания акционеров 24 апреля.

Общие активы компании в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом до 16 млрд грн с 11,859 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась до 7,2 млрд грн с 3,73 млрд грн.

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 20,5% - до 523,9 млн грн, а текущие – увеличились почти в 2 раза, до 9,821 млрд грн.

Количество сотрудников компании за 2016 год сократилось на 8,2% - до 10746 человек.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году компания «Киевэнерго» получила чистый убыток 1,6 млрд грн, тогда как 2014 год компания завершила с чистой прибылью в 83,7 млн грн.

«Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.