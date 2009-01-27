Вице-премьер Чехии: ЕС должен благодарить Россию и Украину

Европейский союз должен быть благодарен России и Украине за газовый кризис, который значительно активизировал дискуссию об энергобезопасности Европы.

Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил вице-премьер председательствующей в ЕС Чехии Александр Вондра на состоявшихся накануне слушаниях Германского фонда Маршала, посвященных газовому кризису.

"Если бы такого кризиса не произошло, нам впору было бы попросить Россию и Украину его устроить", - подчеркнул он. Чешский вице-премьер отметил, что Евросоюз намерен извлечь серьезные уроки из этого кризиса. "Необходимо принять набор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер, которые позволят избежать повторения подобных ситуаций в будущем", - сказал он.

В числе краткосрочных мер он назвал необходимость модифицирования существующей газотранспортной системы Европы, чтобы обеспечить возможность реверсных поставок газа в случае перебоев с поставками из России.

В качестве среднесрочной меры он назвал необходимость развития европейской газовой инфраструктуры, создания новых промежуточных газопроводов для перекачки газа между европейскими странами и формирования общеевропейского газового рынка.

В долгосрочной перспективе Евросоюз должен задуматься о диверсификации путей доставки российского газа, что может обеспечить строительство газопровода Nord Stream, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Также необходимо принять меры по диверсификации источников газоснабжения Европы. Для этой цели Евросоюз намерен активизировать строительство газопровода Nabucco, который свяжет Европу со странами Центральной Азии и Закавказья через Турцию.

Вице-премьер Чехии также выразил уверенность, что нынешний газовый кризис позволит возобновить в Европе дискуссию о разделении энергетических активов газовых концернов на добывающие и транспортные ради создания единого европейского энергетического рынка.