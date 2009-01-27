В лице IRENA альтернативная энергетика получит право голоса

В понедельник, 26 января, в Бонне начало работу Международное Агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Главная задача этой организации - способствовать развитию альтернативных источников энергии в промышленных и развивающихся странах мира, сообщает Немецкая волна.

Берлинские наблюдатели отмечают, что толчком для учреждения IRENA мог послужить новый газовый конфликт между Россией и Украиной, а также давление, которое испытывают европейские страны в связи с планом по сокращению в ЕС выбросов углекислого газа.

Организации, которые во главу угла своей политики ставят развитие и продвижение альтернативной энергетики, сегодня явно в моде, и IRENA - далеко не первое учреждение такого рода. Уже несколько лет похожими проблемами занимаются Всемирный совет по альтернативной энергетике и Международный форум парламентариев по альтернативной энергетике.

Помимо них в этой отрасли действуют "Сеть альтернативной энергетики 21 века", а также Европейское объединение по альтернативной энергетики Eurosolar.

Так в чем же смысл появления новой структуры? По словам Хермана Шеера (Hermann Scheer), депутата от партии социал-демократов (СДПГ) в немецком парламенте, принципиальное отличие IRENA состоит в том, что это - первая организация межправительственного уровня, у которой будет гораздо больше возможностей, чем у уже существующих учреждений, преследующих подобные цели. "В отличие от IRENA все существующие организации являются либо совсем небольшими учреждениями, либо же это неправительственные организации", - заметил он.

Херман Шеер возглавляет Европейское агентство по альтернативной энергетике Eurosolar и знает, о чем говорит. Еще в январе 1990 года он выступил с идеей создания Международного Агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA.

Вряд ли в Германии найдется еще один человек, который бы все эти годы так рьяно агитировал власти страны за развитие био-энергии, а также энергии солнца и ветра. За это Херман Шеер был неоднократно награжден международными премиями, в том числе международной наградой "За достойный образ жизни", которую часто называют альтернативной Нобелевской премией.

На протяжении последних 19 лет Херман Шеер неустанно обращался к представителям немецкого правительства с призывами о необходимости появления межгосударственной структуры, которая занялась бы поддержкой столь перспективной и, как он считает, все еще недооцененной отрасли на международном уровне. Лишь сейчас ему удалось сдвинуть камень с мертвой точки.

По словам Шеера, на международной арене нет баланса в отношении существующих структур и организаций. В настоящий момент в энергетической сфере действуют две государственные организации, которые лоббируют интересы традиционной энергетики. Это в первую очередь Международное агентство по атомной энергетике МАГАТЭ, в которое уже как более полувека входит огромное количество членов правительств разных стран, и Международное энергетическое агентство МЭА, которое находится в Париже.

Однако, по словам Шеера, последнее занимается в первую очередь проблемами, связанными с нефтяными и газовыми энергоносителями, а также энергией атома. "Получается, что ни одна из существующих структур на международном уровне не защищает интересы альтернативной энергетики. Именно этот пробел и восполняет IRENA", - заметил эксперт.

Что касается других организаций, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии, например "Сети по альтернативной энергетике 21 века" REN-21, то ее участники работают на неформальной основе. Организация REN-21 была основана в Бонне в 2004 году и включена в рабочую группу Рамочной программы по вопросам экологии и окружающей среды при ООН. REN-21 прежде всего сотрудничает с экологическими движениями, гражданскими инициативами, учеными и научными учреждениями, а также представителями промышленной и экономической сфер.

Однако доступ к структурам власти у сети REN-21 - весьма ограничен. По словам пресс-секретаря Рамочной Программы по вопросам экологии ООН в парижском офисе сети REN-21 Вирджинии Соннтаг-О`Брайн, у ее сотрудников нет возможностей, которыми обладают лоббистские организации.

"Мы всего-навсего сеть, с помощью которой интересующиеся стороны могут вступать в диалог, - пояснила она. - Мы не обладаем необходимыми полномочиями. Например, я, будучи пресс-секретарем REN-21 не могу выйти к прессе и сделать следующее заявление: "Такая-то страна не должна инвестировать такое-то количество денег в развитие традиционной энергетики". По словам Вирджинии Соннтаг-О`Брайн, этот пробел теперь может восполнить новое Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA. Эту идею как раз и преследовал Херман Шеер.

Новое агентство по альтернативной энергетике приступает к работе сразу же после своего основания. Уже во вторник, 27 января, члены подготовительной комиссии IRENA обсудят дальнейшие шаги своей деятельности и огласят список членов организации. А в начале июня текущего года предстоит решить, кто займет пост генерального директора новой организации, и где будет находиться штаб-квартира IRENA.