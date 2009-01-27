Газовый кризис помог Европе понять необходимость Северного и Южного потоков

Газовый кризис упростил понимание для Европы необходимость реализации проектов газопроводов "Северный поток" и "Южный поток". Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил накануне постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на слушаниях об энергобезопасности Европы, организованных Германским фондом Маршала.

"Этот газовый кризис было бы правильно назвать не кризисом поставок, а кризисом транзита", - сказал В.Чижов. По его словам, благодаря этому кризису Европе стали гораздо более понятны российские проекты строительства газопроводов "Северный поток" и "Южный поток". По словам российского дипломата, "Северный поток" может начать действовать в конце 2011 г, тогда как "Южный поток" был запущен позднее и, соответственно, начнет работу также позднее.

"Эти два газопровода образуют некий "бублик", по которому в Европу будет поставляться газ как по северному, так и по южному пути. В этом случае Европа не будет зависеть ни от каких транзитных проблем - будь то политические, экономические потрясения или природные катастрофы. Если один из этих маршрутов по какой-то причине будет прерван, то второй будет продолжать работу", - сказал постпред России при ЕС.