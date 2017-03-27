"Надра Украины" о реальном состоянии дел между ДП "Западукргеология" и ЧАО "Интернефтегазстрой"

24 марта издание «Наши деньги» опубликовало статью «ГПУ подозревает служащих «Западукргеологии» и фирму Максимова в добыче и присвоении газа на 7 миллионов».

В пресс-службе Национальной акционерной компании «Надра Украины» сообщают о реальном положении дел по этой ситуации.

Договор о совместной инвестиционной и производственной деятельности между указанными предприятиями заключен еще в 2001 году.

В прошлом году (01.04.2016 приказом №113) Государственной службой геологии и недр Украины по результатам проведенной проверки, в связи с выявленными нарушениями, было приостановлено действие спецразрешения на пользование недрами на Ретичинской площади (№ 2337 от 12.08.2009 г.).

Читайте такжеОперативная реакция: "Надра Украины" готовы помогать расследованию факта взяточничества на своем дочернем предприятии

В результате плановой проверки состояния лицензионных участков в ноябре 2016-го специалистами Дочернего предприятия НАК «Надра Украины» «Западукргеология» осуществлено обследование скважин Ретичинской площади и выявлено проведение незаконной разведовательно-промышленной разработки скважин №1, 2, 4,11 Ретичинские. При этом, скважина № 1 Ретичинская никакого отношения к совместной деятельности ЧАО «Интернефтегазстрой» не имеет.

Несмотря на запрет Госгеонедр Украины, ЧАО «Интернефтегазстрой» продолжало незаконно добывать природный газ, при этом не платя ренту за пользование недрами. Следовательно, ДП НАК «Надра Украины» «Западукргеология» понесло существенные потери из-за неправомерных действий ЧАО «Интернефтегазстрой».

Именно поэтому ДП «Западукргеология» обратилось к Службе Безопасности Украины (письмо № 01-1636/1 от 24.11.2016 г.) и другим правоохранительным органам с целью принять все возможные меры и привлечь к ответственности должностных лиц ЧАО «Интернефтегазстрой», а также доказать, что нив каком сговоре с указанным предприятием, как это освещают отдельные средства массовой информации, не было и нет. Сегодня «Западукргеология» продолжает добросовестно выполнять свои служебные обязанности и отстаивать свои интересы.