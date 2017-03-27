"Укргазвыдобування" планирует возобновить работу Шебелинского ГПЗ 7 апреля

Компания "Укргазвыдобування" в связи со взрывами боеприпасов и пожаром на складах Минобороны около города Балаклея изменила график планового ремонта Шебелинского газоперерабатывающего завода (Харьковская обл.) и планирует завершить ремонтные работы и запустить предприятие в работу уже 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Компания "Укргазвыдобування" после событий на складах боеприпасов, расположенных вблизи Балаклеи Харьковской области, изменила срок планового ремонта Шебелинского газоперерабатывающего завода. Вместо запланированной на 29 марта остановки завода Шебелинский ГПЗ вышел на ремонт 23 марта, срок окончания ремонтных работ сместился на 7 апреля вместо ранее запланированной даты 12 апреля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после нормализации ситуации в Балаклее компания полностью возобновила отгрузку произведенного на заводе топлива железнодорожным и автотранспортом.

"Мы обеспечили достаточные запасы продукции для проведения планового ремонта. Отгрузка будет обеспечена в течение всего периода остановки предприятия", - приводятся в сообщении слова директора по коммерческим вопросам "Укргазвыдобування" Сергея Федоренко.

По информации пресс-службы, в ремонтный период будет проведен комплекс работ по техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования, в частности, очистка от отложений, ревизия колонного, теплообменного и сепарационного оборудования, а также чистка и ремонт трубных подогревателей, замена запорной арматуры и другие работы.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Министерства обороны вблизи города Балаклея (Харьковская обл.) начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом происшествия в 40-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.

23 марта компания "Укргазвыдобування" остановила Шебелинский газоперерабатывающий завод и эвакуировала 80 сотрудников со скважин в связи с угрозами для их безопасности.