Газовый кризис потребует от Киева и Москвы прозрачности транзита

Газовый кризис потребует от Украины транспарентности газового сектора.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил накануне вице-премьер Украины Григорий Немыря на слушаниях Германского фонда Маршала по энергобезопасности Европы.

"Украина больше не может соглашаться с отсутствием транспарентности в газовом секторе. Теневой посредник - компания RosUkrEnergo отныне исключена из этого процесса, - сказал Г.Немыря. - Нереально, чтобы миллионы людей в Европе зависели от компании, которая принадлежит четырем бизнесменам". По его словам, обеспечение транспарентности транзита должно стать "серьезным вкладом России и Украины".

В свою очередь, постпред России в ЕС Владимир Чижов согласился с необходимостью в прямых и транспарентных отношениях в газовой сфере между Украиной и Россией, однако отметил, что "не Россия привлекла RosUkrEnergo в наши отношения".