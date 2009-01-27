НКРЭ не планирует пересматривать цены на газ для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на очередном заседании в четверг, 29 января, не планирует рассматривать вопрос пересмотра цен на газ для населения.

Об этом УНИАН заявил начальник отдела по связям с общественностью и международной координации Иван СЛОБОДЯНЮК.

«Повестка дня сформирована, и таких вопросов в ней нет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года НКРЭ передала Кабмину предложения по пересмотру цен на газ для населения с 1 февраля и с 1 мая 2009 года.

Комиссия, в частности, предлагала разделить потребителей на 2 группы: потребители, использующие газ для приготовления еды и подогрева воды (первая группа), и так называемые комплексные потребители, использующие природный газ также для отопления (вторая группа). При этом цену на газ для второй группы предлагалось приравнять к цене газа, отпускаемого предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

На первом этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагалось повысить на 25% – до 618,75 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 872,78 грн. за тыс. куб. м (на уровне цены, установленной для предприятий ТКЭ).

На втором этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагалось вновь повысить на 25% – до 773,44 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 1273 грн. за тыс. куб. м. Такую же цену на газ с 1 мая предлагалось установить для теплокоммунэнерго.

Кроме того, на втором этапе НКРЭ предполагала пересмотреть тарифы на транспортировку, распределение и поставку газа для газотранспортных и газоснабжающих предприятий. Пересмотр данных тарифов предлагалось провести ввиду падения объемов транспортировки и роста цены на импортный природный газ, который используют газоснабжающие компании для производственно-технических нужд.

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