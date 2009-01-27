В Алжире обнаружены месторождения газа

В Алжире обнаружены месторождения природного газа, способные давать в сумме до 1 млн куб м топлива в сутки, сообщает Прайм-ТАСС.

Как сообщила накануне государственная нефтегазовая компания Алжира Sonatrach, она и аргентино-испанская фирма Repsol открыли четыре новых месторождения газа.

Находки сделаны международным консорциумом в районах Регган и Беркан, передает ИТАР-ТАСС. 33,8 проц акций консорциума принадлежат Repsol, 25 проц - Sonatrach, 22,5 проц - германской компании RWE, а итальянской Edison - 18,8 проц.

Всего в Алжире пока разведаны запасы газа в размере 4,5 трлн куб м. Страна намерена увеличить экспорт газа с нынешних 62 млрд куб м до 85 млрд к 2011 г.