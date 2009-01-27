Газовый конфликт не повлиял на отношения Украины и ЕС

Украинско-российский газовый конфликт не повлиял на развитие отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Еврокомиссии Жозеф Мануэль БАРРОЗУ сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Брюсселе.

Как отметил Ж.БАРРОЗУ, у него нет никаких сомнений в том, что Украина не хотела срывать поставки газа в Европу. В то же время, он заметил, что был объективный факт: российский газ через территорию Украины не поступал в Европу, поэтому и возникла проблема доверия к Украине и России как к поставщикам и транзитерам.

По словам Ж.БАРРОЗУ, в Европе понимают, что эта ситуация возникла из-за проблем в двусторонних отношениях Украины и России.

«Поэтому мы не предпринимаем никаких негативных шагов», - сказал он, добавив, что Украина и ЕС хотят углублять свои отношения. По его словам, это будет происходить во многих направлениях, в том числе в сфере энергетики. В частности, речь пойдет о присоединении газовой и электрической сетей Украины к Европе.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО вновь подчеркнул, что Украина не сделала ни одного шага, чтобы прекратить поставки российского газа в Европу. Он также отбросил какие-либо обвинения в кражах газа или неполных расчетах за газ.

По словам Президента, Украина берет на себя гарантии по обеспечению полного транзита российского газа в Европу.