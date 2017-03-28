Нефть дорожает после снижения накануне

Мировые цены на нефть растут во вторник в рамках коррекции после снижения в понедельник, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:11 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43% - до 51,12 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,57%, до 48 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

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Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 99,19 пункта.

Отмечается, что в понедельник "черное золото" снижалось в цене на фоне пятничных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Как сообщила компания, по итогам завершившейся 24 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 20 штук, или на 2,53%, до 809 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 345 штук, или на 74,4%.

Кроме того, цену нефти поддерживает снижение курса доллара на фоне несостоявшейся отмены реформы здравоохранения Obamacare в США. Инвесторы опасаются, что администрация президента Дональда Трампа не сможет осуществить налоговую реформу, которая должна поддержать рост экономики США. Снижение курса доллара делает нефть дешевле для держателей иностранных валют, поддерживая спрос на нее.

"Рынки также следят за тем, будут ли входящие и не входящие в ОПЕК страны продлевать соглашение по сокращению добычи нефти. В воскресенье министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти предложил продлить договоренности на полгода. Комитет в апреле ожидает от секретариата ОПЕК рекомендаций по этому вопросу", - подчеркивает издание.

"Члены ОПЕК известны тем, что говорят одно, а делают другое", - прокомментировал газете The Wall Street Journal аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брун (Ben Le Brun).