Баррозу: ЕC заинтересован в объединении энергосистем

Европа заинтересована в объединении украинских и европейских электрических и энергетических систем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Брюсселе.

Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что в ходе двусторонних переговоров не обсуждалась возможность заключения между Украиной и ЕС прямых контрактов относительно транзита российского газа.

По его словам, также стороны не вели речь о конкретных коммерческих проектах.

«Мы говорили о более стратегических отношениях между Европейской комиссией и украинской властью», - сказал Ж.БАРРОЗУ, добавив, что стороны выразили заинтересованность в объединении украинской и европейской электрической и энергетической сетей.

В свою очередь, Президент Украины В.ЮЩЕНКО отметил важность присоединения Украины к европейскому договору об энергетическом сотрудничестве уже в этом году.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина ведет открытую политику и заинтересована в том, чтобы Европа рассматривала наше государство как надежного партнера и транзитера.