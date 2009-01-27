Ющенко не исключает участия России в модернизации ГТС Украины

Украина не исключает возможности участия России в модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина открыта в этом процессе. По его мнению, участие стран-транзитеров, производителей и потребителей обеспечит стабильность газового пространства.

В.ЮЩЕНКО возлагает большую надежду на международную конференцию 23 марта.

Он в который раз подчеркнул, что Украина связывает свое будущее с интеграцией украинской ГТС в европейский рынок.