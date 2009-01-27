ЕК будет спонсировать конференцию по модернизации ГТС Украины
Конференция намечена на 23 марта
Европейская Комиссия будет спонсировать международную донорскую конференцию по модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жозеф Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Брюсселе.
Как передает корреспондент УНИАН, Ж.БАРРОЗУ сообщил, что эта конференция состоится в Брюсселе 23 марта.
По его словам, ЕК готова провести переговоры с международными финансовыми учреждениями, в том числе МВФ и Всемирным банком, относительно модернизации украинской ГТС с целью присоединения ее к европейской сети.
В свою очередь, В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина заинтересована в модернизации ГТС, хотя она на сегодняшний день остается одной из более надежных транспортных сетей в Европе.
В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что вскоре состоится интеграция украинской ГТС в оптовый европейский рынок, а также присоединение украинской электрической системы к европейской.