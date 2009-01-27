ЕК будет спонсировать конференцию по модернизации ГТС Украины

Европейская Комиссия будет спонсировать международную донорскую конференцию по модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жозеф Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, Ж.БАРРОЗУ сообщил, что эта конференция состоится в Брюсселе 23 марта.

По его словам, ЕК готова провести переговоры с международными финансовыми учреждениями, в том числе МВФ и Всемирным банком, относительно модернизации украинской ГТС с целью присоединения ее к европейской сети.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина заинтересована в модернизации ГТС, хотя она на сегодняшний день остается одной из более надежных транспортных сетей в Европе.

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что вскоре состоится интеграция украинской ГТС в оптовый европейский рынок, а также присоединение украинской электрической системы к европейской.