Nabucco не повлияет на потребление газа в Европе - эксперты

Газопровод Nabucco ("Набукко") не окажет серьезного влияния на структуру потребления газа в Европе из-за незначительных объемов поставок, считает президент Института энергетики и финансов РФ Леонид Григорьев.

"Потребление газа в Европе составляет 600-700 миллиардов кубометров в год, а по Nabucco планируется поставлять 30 миллиардов (5% от потребления), этот проект не меняет ничего в общей конфигурации потребления в Европе", - сказал он в РИА Новости на видеомосте Москва-Баку-Тбилиси "Газовый проект Nabucco: плюсы и минусы для РФ, Грузии и Азербайджана" во вторник.

Для строительства трубопровода "Набукко", который будет доставлять каспийский природный газ в Центральную Европу через Турцию и Балканы в обход России, создан консорциум Nabucco Gas Pipeline International GmbH. Участниками-компаниями строительства "Набукко" с равными долями по 16,67% каждая являются на данный момент австрийская OMV Gas & Power GmbH, венгерская MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкий Botas и германский RWE Supply & Trading GmbH. OMV и RWE учредили в декабре 2008 года в Лондоне компанию Caspian Energy Company (CEC), которая будет заниматься изучением возможностей транспортировки газа из Каспийского региона в Европу. Пропускная мощность газопровода длиной более 3,3 тысячи километров составит 31 миллиард кубометров в год. Работы по его строительству планируется завершить до 2013 года.

При этом Григорьев отметил, что в связи с "несерьезностью объемов проект нельзя называть антироссийским". При этом, заметил он, обладающий крупными запасами Иран никогда не планировал становиться крупным экспортером газа.

"У Ирана всегда были другие планы, он планировал экспортировать нефть, а газ оставлять для внутренних нужд", - сказал Григорьев.

Он добавил, что отсутствие в консорциуме по реализации проекта стран-производителей уводит этот проект "в область лирики".

С этим согласна глава центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Татьяна Митрова.

"Без экономической составляющей проект нереализуем. Одного желания для осуществления проекта мало", - сказала она.

Митрова напомнила, что с 2002 года стоимость проекта неоднократно пересматривалась в сторону повышения и в настоящее время составляет около 8 миллиардов долларов. При этом, добавила она, по-прежнему отсутствует определенность с ресурсной базой данного проекта, иранский газ остается привлекательным, но недоступным, поэтому на первое место выходит газ Азербайджана, который увязан с проектом строительства Транскаспийского газопровода.

При этом ведущий азербайджанский эксперт по вопросам нефтяной и газовой политики Ильхам Шабан отметил, что до разрешения политического статуса Каспия речь о строительстве Транскаспийского газопровода идти не может. Он также подчеркнул, что Азербайджан давно диверсифицировал поставки своего газа, поэтому отсутствие такого проекта, как Nabucco, никак не повлияет на Баку с ни в настоящем, ни в будущем.

В свою очередь грузинский эксперт по экономическим вопросам Лиана Дженрливадзе считает, что на реализацию проекта может оказать влияние новая политика администрации США.

"На осуществление этого проекта может серьезно повлиять новая политика администрации США, если она изменит отношение к Ирану, будет больше шансов, так как проект сможет избежать вопроса о статусе Каспия, а газ сможет пойти напрямую из Ирана в Турцию", - отметила она.

Проект Nabucco предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. После того, как между Россией и Украиной в конце декабря прошлого года начался газовый конфликт, приведший к приостановке поставок российского газа в Европу, представители Еврокомиссии и руководители стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости скорейшего строительства альтернативных маршрутов поставок газа, в первую очередь - газопровода Nabucco.

Переговоры по Nabucco, одним из главных вопросов которых являются гарантии заполнения газопровода, ведутся уже не первый год. Эксперты связывают активизацию переговорного процесса с российско-украинским газовым конфликтом.

По мнению аналитиков Центра европейских политических исследований, главная проблема связана именно с тем, что пока не определены источники газа для Nabucco. Поставки из Ирана проблематичны в связи с международными санкциями против этой страны, а также необходимостью привлечения масштабных инвестиций для обеспечения экспортных поставок. Что касается возможности экспорта газа из Туркмении, то, по мнению экспертов, эта страна предпочитает продавать его России и Китаю.

Другой проблемный вопрос связан с транзитом. Турция как ключевая транзитная страна, считают аналитики, может быть использована Россией для блокирования проекта с учетом споров о делимитации Каспийского моря.

Председательствующая в ЕС Чехия считает, что проект может быть реализован к 2015 году.

В Будапеште во вторник проходит саммит 15-стран - участников проекта Nabucco.