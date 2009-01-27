Одесса-Броды будет работать в аверсном режиме

Совместное предприятие "Сарматия" подготовило технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта транспортировки нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» (в аверсном режиме).

Об этом сказал в понедельник, 26 января, глава представительства "Укртранснафта" в Азербайджане (является участником консорциума "Сарматия") Александр ШЕВЧЕНКО, сообщает ИА "Тренд".

Эта компания реализует проект развития трубопровода «Одесса-Броды» и его возможного продления до Плоцка и Гданьска.

"Работы по подготовке ТЭО проекта завершены. Также ведутся работы по доработке бизнес-плана этого проекта", - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

В СП "Сарматия" участвуют Украина, Азербайджан, Польша, Грузия и Литва. Основными направлениями деятельности компании являются подготовка проектно-сметной документации, привлечение инвестиций, обеспечение строительных работ. Ранее в Лондоне состоялась встреча участников СП "Сарматия" в рамках доработки, оценки и уточнения бизнес-плана проекта, сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 января на пресс-конференции в Чернигове Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что в ближайшее время в Брюсселе будет представлено ТЭО нефтепровода “Одесса-Броды”.

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 миллионов тонн в год.

Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.