Суд ЕС признал санкции против "Роснефти" законными

Европейский суд справедливости (European Court of Justice, ECJ) признал соответствующими требованиям законодательства санкции, введенные властями ЕС против нефтяной компании «Роснефть».

В сообщении ECJ подчеркивается, что у суда не возникло никаких сомнений в законности наложенных Советом ЕС ограничений, а также и то, что ранее заключенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией не является препятствием для введения санкций.

«Важность целей, преследуемых оспариваемыми актами, такова, что оправдывает неблагоприятное воздействие на некоторых операторов. Вмешательство в свободу ведения «Роснефтью» бизнеса и права на собственность не может считаться несоразмерным», — говорится в документе.

В то же время ECJ признал, что ограничения не должны распространяться на обработку банками проводимых «Роснефтью» платежей, так как в документах ЕС говорится лишь о запрете «финансирования и финансового содействия». В суде отметили, что банки оказывают услуги по проведению платежей лишь как посредники, без привлечения собственных ресурсов, и если бы власти ЕС намеревались запретить оказание и этих услуг, то должны были использовать более определенную формулировку, нежели «финансовое содействие».

«В связи с этим суд отмечает, что целью регулирования не является заморозка активов или ограничение перевода средств», — говорится в сообщении ECJ.

Одновременно с этим суд подтвердил, что введенные ЕС санкции запрещают выпуск глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции, выпущенные до вступления санкций в силу.

В самой «Роснефти» решение ECJ назвали «незаконным, необоснованным и политизированным», сообщает РБК.

Ранее адвокат Джо Хейдж из британской юрфирмы Joseph Hage Aaronson (представляет «Роснефть» и в британском суде, и в суде ЕС) сообщал, что решение ECJ станет окончательным и будет обязательным к исполнению во всех странах Евросоюза.

Решение ECJ поставило точку в деле, начатом 20 ноябре 2014 года, когда «Роснефть» подала иск к казначейству Великобритании, Министерству по делам бизнеса (Department for Business, Innovation and Skills, BIS) и управлению по регулированию финансовых рынков (Financial Conduct Authority, FCA). В иске «Роснефти» отмечалось, что британские власти необоснованно широко интерпретировали ограничения, наложенные властями Евросоюза, распространив запрет на «финансовое содействие» при обработке банковских платежей, а также на выпуск любых новых GDR.

По версии «Роснефти», выпуск GDR на акции, эмитированные до 12 сентября 2014 года, под запрет под​падать не должен, так как бьет не столько по самой компании, сколько по ее миноритарным акционерам, лишающимся возможности выставить свои акции на продажу в форме GDR. Вопрос о GDR имел значение не только для «Роснефти», у которой в Лондоне торгуются GDR, но и для Сбербанка и ВТБ — они тоже подпадают под секторальные санкции и у них тоже есть программы депозитарных расписок.

Британский суд позицию «Роснефти» не поддержал, однако, приняв во внимание необходимость единой трактовки постановлений властей ЕС на всей территории Евросоюза, обратился в ECJ за разъяснением.

Кроме того, в октябре 2014 года «Роснефть» обжаловала в Европейском суде общей юрисдикции (General Court) сам факт введения ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, которая не имеет прямого отношения к украинскому конфликту. Окончательного решения по этому делу пока не вынесено.