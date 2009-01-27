Азербайджан готов поставить газ для «Набукко»

Азербайджан готов поставить свой газ для газопровода «Набукко».

Об этом в ходе видеомоста Москва - Баку - Тбилиси на тему «Газовый проект «Набукко»: плюсы и минусы для РФ, Грузии и Азербайджана» высказал депутат парламента Азербайджана, председатель партии Демократических реформ Асим Молладзе.

«Азербайджан готов сотрудничать в рамках «Набукко» и мы не ожидаем в этом плане никаких проблем. Азербайджан готов поставить свой газ в эту систему», - заявил А.Молладзе.

Основными условием участия Баку в данном проекте является, по его мнению, четкое определение финансирования и участников строительства газопровода, а также наличие единой позиции по этому вопросу среди стран ЕС.

В свою очередь, эксперт по экономическим вопросам Лиана Джемрливадзе (Грузия) отметила, что при этом успех проекта «Набукко» зависит от участия в нем не только Азербайджана, но и Туркменистана, а также международных транснациональных компаний.

Кроме этого, ведущий эксперт по вопросам нефтяной и газовой политики Ильхам Шабан (Азербайджан) отметил также, что значительно больший интерес к проекту газопровода «Набукко» проявляют страны-транзитеры и страны-потребители, а не страны-производители газа.

Строительство газопровода "Набукко", маршрут которого предложен в обход России через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и, возможно, Германию, планируется начать в конце 2010 года и завершить в 2013 году. По этому газотранспортному коридору в Западную Европу сможет поставляться до 31 млрд. кубометров каспийского газа в год. Невзирая на приоритетность данного проекта для Евросоюза, до сих пор не было разрешений ЕС и соглашений между отдельными странами относительно его реализации.

“Газовый конфликт” между Россией и Украиной в начале 2009 года увеличил значение проекта газопровода «Набукко».