Нацкомиссия установила новые тарифы на транспортировку газа для поставщиков и покупателей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла новую тарифную методику, которая устанавливает с 1 апреля 2017 года отдельный тариф на точке входа в газотранспортную систему для компании-поставщика газа и для покупателя «голубого» топлива - на точке выхода с ГТС. Соответствующее решение было принято на очередном заседании регулятора.

Читайте такжеОблгазы обяжут платить за эксплуатацию газораспределительных сетей (документ)

Согласно этому решению, плата за вход в ГТС для импортеров газа или добывающих компаний составит 296,8 грн за 1 тыс. куб. м в сутки без НДС.

В тоже время компании-потребители должны будут платить тариф на выход с ГТС в размере 322,1 грн за 1 тыс. куб. м в сутки без НДС в случае прямого присоединения к магистральным газопроводам или от 76,9 грн до 192,25 грн за 1 тыс. куб. м в сутки без НДС – для точки выхода с ГТС в региональную газораспределительную сеть.

Сообщается, что данные изменения вступят в силу с 1 апреля 2017 года.

Комментируя данное решение, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах отметил, что после этих нововведений, компании, которые добывают газ будут вынуждены платить за вход в ГТС 296,8 грн за 1 тыс. куб. м в сутки, что увеличит давление на газодобывающую отрасль и лишит ее 218 млн долл. в год финансового ресурса.

Читайте такжеИтальянцы готовы инвестировать $2 миллиарда в нового оператора ГТС Украины - СМИ

«Тарифы на вход в ГТС в Украине значительно превышают ставки в других европейских странах. В Украине импортеры или добывающие компании будут вынуждены платить тариф в размере 10,91-12,47 долл. за 1 тыс. куб. м без НДС или около 13 долл. за 1 тыс. куб. м с учетом НДС, тогда как средний показатель в ЕС равен около 3 долл. за 1 тыс. куб. м», - добавил он.

По словам Опимаха, принятое решение ставит добывающие компании в более невыгодное положение по сравнению с импортерами газа.

«Газодобывающие компании несут дополнительные расходы, поскольку они за свой счет строят коммерческие узлы учета и компрессорные станции для подачи газа в ГТС, тогда как импортеры используют уже готовые трансграничные мощности «Укртрансгаза», - сказал представитель ассоциации.

Также НКРЭКУ приняла решение с 1 апреля 2017 года отделить плату за транспортировку и распределение природного газа от его стоимости как товара в структуре тарифов на «голубое» топливо для бытовых (население) и небытовых потребителей.

«Действующая розничная цена на природный газ для бытовых потребителей установлена постановлением Кабмина от 01.10.2015 на уровне 6879 грн за 1000 куб. м (с НДС), в структуре которой заложена стоимость услуг по транспортировке и распределению природного газа, что составляет лишь 13%», - сообщили в пресс-службе, добавив, что новым решением предусмотрен отход от принципа применения единого тарифа и переход к оплате отдельно стоимости газа как товара, и отдельно стоимости его транспортировки.

Оплата за услугу по транспортировке и распределению газа будет рассчитываться, исходя из стоимости обеспечения мощности подачи газа для конечного потребителя за единицу времени (грн за 1 куб. м в час), что, в свою очередь, будет зависеть от типа газового счетчика (марки G1,6-G6).

По информации Нацкомиссии, данное решение позволит в дальнейшем конечному потребителю свободно выбирать поставщика газа, снижая цену на газ как товар, и сделает более прозрачным механизм оплаты за топливо и услугу его транспортировки.

Согласно приведенным расчетам регулятора, с 1 апреля потребители, которые имеют газовый счетчик G4 (самый распространённый – 54% абонентов) будут платит за газ как товар по 6000 грн за 1 тыс. куб. м плюс 92 грн за 1 тыс. куб. м за услугу транспортировки. При этом нынешний тариф составляет 6879 грн за 1 тыс. куб. м.

Также в регуляторе сообщили, что поскольку тарифы на распределение газа для населения ниже, чем тарифы для небытовых потребителей (например, промышленности), планируется поэтапное и продолжительное их выравнивание (за три года), путем повышения ставок тарифов для населения и снижения для промпотребителей.

Данное решение прокомментировал на своей странице в соцсети Facebоok эксперт в сфере энергетики и глава Фонда целевых экологических инвестиций Алексей Хабатюк. По его словам, плата за транспортировку и распределение для потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза - с 179,36 грн за 1 тыс. куб. м до 299-724 грн за 1 тыс. куб. м; для собственников газовых плит без счетчика – эта плата в среднем вырастет в 5-8 раз с 139,27 до 729-1130 грн за 1 тыс. куб. м.

Также он добавил, что в случае наличия газового котла, у потребителей установлены счетчики типа G4-G8.

«При небольших объемах потребления (до 800 куб. м в год) расходы вырастут в среднем в 2,3 раза для G4 и в 3,8 раза для G8. При средних объемах потребления газа (1,5-2 тыс. куб. м год) для счетчика G4 плата в среднем будет сопоставима с той, что была до 1 апреля. Но уже при счетчике G6, при этих же объемах потребления, плата возрастет в среднем в 1,8 раза, - написал эксперт. - При объемах потребления более 2,5 тыс. куб. м в год для счетчика G4 в большинстве случаев - плата существенно уменьшится. А для G6 в среднем плата будет сопоставима с той, что была до 1 апреля».

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В проекте бюджета на 2017 год Кабмин заложил стоимость газа на уровне 6689 грн за 1 тыс. куб. м.

Еще ранее был принят закон «О рынке газа», который требует введения отдельного механизма платы за транспортировку и распределение газа и отдельного – оплаты газа как товара, что создает почву для более взвешенных подходов при заказе или бронировании мощностей, а также для развития рынка газа для конечного бытового потребителя (населения).