«Сейчас идеальные условия перейти на европейскую цену за газ»

Премьер-министр России Владимир Путин считает, что нынешние условия являются идеальными для Украины для перехода на европейскую формулу цены на газ. Об этом он сказал в интервью ИА «Блумберг», сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ.

Он отметил, что в переходе на рыночные отношения заинтересована Россия, партнеры в Европе, но в первую очередь заинтересована и сама Украина.

«Это укрепляет ее суверенитет. Нельзя укреплять суверенитет и зависеть от иностранных государств в такой важнейшей сфере, как энергетика, надо переходить на рыночные формы отношений, это давно пора было сделать», - отметил он.

Кроме этого он считает, что в сегодняшних условиях снижения мировых цен на энергоносители - на нефть, а потом и на газ, - этот момент является идеальным для Украины для перехода на европейскую формулу цены.

«Лучше, может быть, и не будет, потому что в конце этого года, соответственно, цены на газ будут рассчитываться, исходя из сегодняшних цен на нефть, и, значит, она будет достаточно низкой. И я думаю, что мы должны были пройти этот период для того, чтобы выровнять ситуацию на энергетическом, в данном случае газовом рынке и создать стабильные условия на будущее», - сказал В.Путин.