Суд отменил результаты конкурса на должности заместителей председателя Госгеонедр

Суд отменил результаты конкурса на замещение вакантных должностей заместителей председателя Госгеонедр

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей первого заместителя и заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины отменено. Такое постановил Днепропетровский окружной административный суд, соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на занятие вакантных должностей первого заместителя и заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины и обязал Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы повторно провести конкурс на занятие этих вакантных. Это все изложено в постановлении по делу № 804/9106/16 от 9 февраля 2017.

«Прошу Нацдержагенство объявить и провести повторный конкурс без нарушения законодательства и отобрать достойные кадры на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины, которые будут обслуживать недра Украины, - отмечает председатель Общественного совета при Госгеонедрах Александр Панков. - Поскольку процедура отбора кандидатов имела нарушения, является требование суда об аннулировании решений о назначении и требования провести повторный конкурс на занятие вакантных должностей первого заместителя и заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины».

Читайте такжеСуд запретил Госгеонедр приостанавливать действие лицензий "Укрнафты"

Отмечаем, Государственная служба геологии и недр является чрезвычайно важным для Украины институтом власти, однако никак не может получить новых руководителей. «Общественный совет держит руку на пульсе и в дальнейшем будет отстаивать позицию относительно соблюдения принципов открытости и прозрачности в органах государственной власти», - отмечает Александр Панков.

Напомним, конкурс на замещение этих вакантных должностей состоялся еще в конце октября 2016 года. Однако из-за нарушения, суд отменил результаты конкурса и обязал провести его повторно.