На экспорт в Молдову обещают отправить не задействованные излишки атомной энергии

Глава совета Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) и советник президента НАЭК "Энергоатом ", Константин Запайщиков прокомментировал информацию о готовящемся экспорте украинской электроэнергии в Молдову. По его мнению, на экспорт пойдут только излишки атомной электроэнергии, которые не задействованы в энергобалансе Украины.

«В правилах, которые принял Совет ОРЭ четко написано – «внебалансовая электроэнергия» - подчеркнул Константин Запайщиков.

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По мнению руководителя Совета ОРЭ экспорт электроэнергии выгоден украинской атомной отрасли.

«Разгружать энергоблоки атомных станций вместо этого чтобы зарабатывать деньги для Украины – это неправильно. На небольшую величину увеличится выработка компании НАЭК «Энергоатом». Выработка увеличится – не будет разгрузки блоков, не будет лишней прогонки оборудования», - подчеркнул он.

Константин Запайщиков подчеркнул, что электроэнергия на внешние рынки будет продаваться по более высокому тарифу, чем тот, по которому НАЭК «Энергоатом» поставляет ее в ОРЭ. По его словам, в экспортную цену будут включены услуги оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» и дотационные сертификаты, за счет которых субсидируется население.

«Будет не чистый тариф Энергоатома… потому что сейчас начинают писать про 46 коп. Никаких это не 46 копеек! И перекрестное субсидирование, и тарифы на передачу, и услуги НЭК «Укрэнерго» - вот это будет экспортная цена на электроэнергию, которая не вошла в баланс» - заявил представитель отрасли.

Как писали СМИ, в конце января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна развивать экспорт электроэнергии и продавать произведенную электроэнергию за рубеж, что будет способствовать развитию экономики и обеспечению энергетической независимости.