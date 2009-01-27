”Газпром” выбыл из десятки крупных нефтегазовых компаний

"Газпром" выбыл из десятки крупнейших нефтегазовых компаний мира по рыночной капитализации, сообщается в отчете аналитической компании PFC Energy, подсчитавшей стоимость 50 ведущих фирм отрасли. Об этом пишет сегодня «Обозреватель».

Другие три российские структуры из первой полусотни - "Роснефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз" - также ухудшили свои позиции в рейтинге.

К концу 2008 года "Газпром" по рыночной стоимости находился на 11-м месте в мире, в то время как за год до этого российский монополист шел на третьем месте. Его капитализация упала почти в четыре раза, составив на 31 декабря 83 млрд долл. "Роснефть" опустилась с 15-го на 20-е место, потеряв 61% капитализации. "Лукойл" переместился с 19 места на 25-е (-63%). Наконец, "Сургутнефтегаз" потерял в рейтинге PFC Energy 7 позиций, упав с 26-го места на 33-е.

В среднем капитализация 50 фирм, вошедших в список, упала на 46% из-за резкого снижения цен на нефть на мировом рынке. Компании с развивающихся рынков показали в среднем более значительное падение.

Новым лидером рейтинга стала американская группа ExxonMobil, обошедшая в рейтинге китайскую PetroChina. В то время как капитализация Exxon упала всего на 15% до 406 млрд долл., данный показатель PetroChina снизился на 65% до 260 млрд долл. На третье место вышла англо-голландская Royal Dutch Shell, чья стоимость опустилась за год на 38% до 161 млрд долл., передает Lenta.ru.

49 компаний из 50 присутствующих в рейтинге потеряли за 2008 год в стоимости. Единственной корпорацией, которой удалось этого избежать, стала японская Tokyo Gas, прибавившая по итогам года 9%.