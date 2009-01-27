Белоруссам предложили угадать цену на газ

Председатель Белорусской телерадиокомпании Александр Зимовский предложил гражданам Белоруссии угадать цену на российский газ, которую страна будет платить в 2009 году, а также стоимость его транзита по территории республики, передает NEWSru.com.

На сайте "Белорусских новостей" были вывешены условия конкурса: определить цену на газ для Белоруссии, а также стоимость его транзита с точностью до второго знака после запятой. Ответы предлагается присылать в течение недели. Приз будет вручен победителю после публикации газового контракта между Белоруссией и Россией.

Для облегчения расчетов Зимовский предложил использовать формулу, которая была применена в Украине. В формуле Pn = P0(0,5xG/G0 +0,5xM/M0)xk, где Pn - контрактная цена в долларах США за тысячу кубометров газа, учитывается стоимость нефтепродуктов на мировых рынках. Она была частью контракта "Газпрома" и "Нафтогаза".

В качестве награды победителю руководитель БТ предложил бесплатную годовую подписку на Platts Oilgram Price Report - ежедневный отчет об изменениях международных цен на нефть и нефтепродукты (в упомянутом российско-украинском договоре рекомендуется использовать данные из этого отчета при определении цены по формуле).

О принципах поставок газа президенты РФ и Белоруссии договорились в конце декабря.

В конце января 2009 года вице-премьер страны Александр Кобяков предположил, что средняя цена на газ составит около 148 долларов за тысячу кубометров. С российской стороны стоимость топлива в первом квартале 2009 года пока не оглашали.

По ранее достигнутым сторонами договоренностям с начала 2008 года поставки в Белоруссию осуществляются на основании принципа равнодоходности - стоимость газа для Белоруссии определяется по тому же принципу, что и при поставках в Европу.

Однако благодаря уступке 50% акций ОАО "Белтрансгаз" Минск смог добиться льготных условий перехода на рыночные принципы ценообразования. Вплоть до 2010 года, как пока запланировано, Белоруссии будет предоставляться скидка (33% в текущем году, 20% в 2009-м и 10% в 2010 году), а в 2011 году газ для Белоруссии будет стоить столько же, сколько и для Европы: за четыре года цена на газ должна увеличиться минимум в 3,8 раза.

Сколько будет стоить газ для Украины пока также непонятно. Те цифры, что называют глава правительства Юлия Тимошенко, другие чиновники и представители "Газпрома" отличаются друг от друга на 5-20 долларов. В пору и в Украине объявлять похожий конкурс.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Беларуси в течение 2009 года будет снижена в 2,5-3 раза.

"Цена на газ упадет с 1 января по 31 декабря 2009 года в 2,5-3 раза и по итогам года будет для нас приемлемой", - сказал Лукашенко.