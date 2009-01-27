«Газпром» пока не отозвал иск к «Нафтогазу»

«Газпром» подсчитал потери от газовой войны с Украиной — более $2 млрд. В этом году монополии не удастся компенсировать этот ущерб, пишут сегодня «Ведомости». Потери «Газпрома» » от прекращения поставок в Европу в первые недели января составили более $2 млрд и компания «вправе потребовать полной компенсации» от Украины, заявил вчера в интервью телеканалу Russia Today зампред правления монополии Александр Медведев. Самому «Газпрому» компенсировать эти потери вряд ли удастся, добавляет один из подчиненных Медведева: весь газ, недопоставленный 6-20 января, европейскому потребителю уже не нужен и даже возможный рост поставок в IV квартале не исправит ситуацию — цена на газ в Европе будет вдвое ниже нынешней (сейчас — около $400 за 1000 куб. м).

Пока планы по поставкам в Европу у «Газпрома» оптимистичны: только через Украину — до 120 млрд куб. м в этом году. Такие объемы указаны в контракте «Газпрома» и «Нафтогаза», подписанном 19 января. Но этот план невыполним, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. В 2008 г., который был рекордным для «Газпрома», через Украину было поставлено 119,6 млрд куб. м газа в европейские страны (свыше 70% экспорта в ЕС и Турцию), напоминает эксперт. В этом году даже без учета конфликта поставки будут примерно на четверть меньше.

Какими будут результаты «Газпрома» за I квартал, эксперты оценить не берутся (представитель «Газпрома» прогноз также не раскрывает). Пока есть сомнения даже по цифре потерь, отмечает аналитик UniCredit Aton Илья Балабановский: в «Газпроме» не объясняют, как складывается эта цифра, а его заявления о потерях могут быть частью тактики по давлению на украинских политиков (чтобы те не пересматривали контракты) и на европейские страны (они должны осознать, что «Газпром» тоже жертва). У Корчемкина получается около $2 млрд потерь, если считать недополученную чистую выручку от Европы и Украины вместе взятых (поставки в оба региона восстановились лишь 20 января) и с учетом того, что в ЕС шел в основном дорогой среднеазиатский газ (средняя цена I квартала — $340 за 1000 куб. м).

Впрочем, до сих пор не ясно, сколько «Газпрому» придется выплатить в качестве компенсаций европейским покупателям. Официально свои претензии назвали лишь Болгария (около $330 млн) и греческая DEPA (до 1 млрд евро).

Украина же надеется, что Россия не предъявит ей претензии. Взаимных претензий у России и Украины, скорее всего, не будет, если будут строго выполняться подписанные недавно долгосрочные контракты «Газпрома» и «Нафтогаза», уверен советник украинского премьера Александр Гудыма. Все вопросы теперь считаются урегулированными и «никаких претензий по потерям [стороны] предъявлять не будут», заявила после подписания контрактов премьер Юлия Тимошенко в присутствии российского коллеги Владимира Путина, напоминает Гудыма. Но иск к «Нафтогазу», стокгольмский арбитраж, «Газпром» пока не отозвал.