ОПЕК продолжит сокращать добычу нефти

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти) планирует сократить добычу еще на 4 миллиона баррелей в день. Как сообщает Associated Press, такое заявление он сделал в радиовыступлении, переданном в эфир в понедельник.

По словам У.Чавеса, к такой мере ОПЕК собирается прибегнуть, дабы не допустить резкого снижения цен на нефть. Если решение о снижении добычи будет принято, Венесуэла, являющаяся членом ОПЕК, готова его выполнить.

C сентября 2008 года ОПЕК в несколько этапов сократила добычу на 4,2 миллиона баррелей в день. Венесуэла за этот период времени сократила добычу на 189 тысяч баррелей в день. По состоянию на конец января 2009 года Венесуэла добывает в день 2,4 миллиона баррелей.

В понедельник мировые цены на нефть, продемонстрировавшие резкий рост в пятницу, значительно понизились, сообщает AFP.

Как сообщалось, по состоянию на 26 января цена нефтяной корзины повысилась до 42,53 доллара за баррель против 40,91 доллара в предыдущий день торгов. Таким образом, рост составил 1,62 доллара. По состоянию на 20 января цена нефтяной корзины понизилась до 39,34 доллара за баррель