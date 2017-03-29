"Нафтогаз" подал иск в Европейский суд на решение ЕК о расширенном доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» подал иск в Общий суд Европейского суда справедливости, в котором заявляет о необходимости отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста «Газпрома» к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«27 марта «Нафтогаз Украины» подал в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа через «Северный поток», - говорится в сообщении.

Согласно позиции госхолдинга, принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической Хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

«Нафтогаз» аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Комиссии. Кроме того, оно противоречит Директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности снабжения Украины и других восточноевропейских стран, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование «Газпрома» и связанных с ним компаний», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL.

В начале марта «Нафтогаз» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении холдинга к иску польской компании PGNiG.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.