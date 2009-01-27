Regal Petroleum начала бурить газувую скважину в Полтавской обл.

Компания Regal Petroleum начала бурение новой газовой скважины на Мехедовско-Голотовщинском газоконденсатном месторождении в Полтавской области с помощью новой буровой установки Lewco 2000HP, аналогов которой нет в Украине.

Об этом УНИАН заявил вице-губернатор Сергей Ясинский.

«Новая буровая установка Lewco 2000HP приобретена у компании Saipem Ukraine LLC (дочерняя компания международного бурового подрядчика Saipem S.p.A). Этой установке нет аналогов в Украине. С ее помощью можно пробурить скважину до 8 тысяч метров глубиной за 4 месяца, тогда как ранее на это уходило до 2 лет», - сказал С.Ясинский.

Ожидается, что скважина будет пробурена до глубины 6 200 метров.

Напомним, компания Regal Petroleum разрабатывает в Украине Мехедовско-Голотовщинское (MEX-GOL) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения в Полтавской области совместно с Национальной акционерной компанией "Надра Украины".