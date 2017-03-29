Нефть дорожает на фоне резкого перебоя в поставках из Ливии

Цены на нефть сохраняют положительную динамику утром в среду на фоне резкого перебоя в поставках из Ливии, а также благодаря разговорам о возможном продлении глобального пакта ОПЕК+.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,43 процента до $51,55 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,62 за баррель, на 0,5 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Добыча нефти в Ливии снизилась почти на треть, или 252.000 баррелей в сутки, из-за блокады месторождений Шарара и Вафа, сказал во вторник источник в Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC). В связи с этим NOC объявила режим форс-мажора на поставки сырья с этих месторождений.

Поддержку котировкам также оказало возможное продление глобального нефтяного пакта.

Организация крупнейших нефтеэкспортеров ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

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Продление глобального пакта о сокращении добычи нефти возможно, сказал во вторник журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане, добавив, что сначала этот вопрос нужно детально обсудить.

Крупнейшие нефтетрейдеры, собравшиеся на отраслевом саммите в Лозанне, отметили, что ждут продления пакта ОПЕК+, при условии, что Россия будет придерживаться взятых ею обязательств.

Ралли на нефтяном рынке сдерживает рост производства сланцев и запасов сырья в США. Добыча нефти в США увеличилась на 700.000 баррелей в сутки, или 8,3 процента, до 9,13 миллиона баррелей в сутки с середины прошлого года.

Запасы нефти в США увеличились на 1,9 миллиона баррелей до 535,5 миллиона за неделю, завершившуюся 24 марта, тогда как аналитики предсказывали рост на 1,4 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.