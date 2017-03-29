Гройсмана призывают не назначать заместителей председателя Госгеонедр, потому что суд отменил решение конкурса

Премьер-министра Владимира Гройсмана призвали не допустить назначения заместителей председателя Государственной службы геологии и недр за нарушения условий конкурса на замещение этих должностей.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экологии, нардеп Олег Недава. По информации от источников, на ближайшем заседании правительства, вопреки судебным решениям, планировали назначить на должности первого заместителя и заместителя председателя Держгеонадр Николая Фощия и Олега Кирилюка. Отметим, суд отменил решение конкурсной комиссии и обязал провести его повторно из-за установленных нарушений.

"Направил соответствующие депутатские запросы Кабинета Министров, Премьер министру Владимиру Гройсману и Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры по недопущению назначения на должности до окончания административных споров и принятие судебных решений", - говорит нардеп Олег Недава.

Парламентарий отметил, что суд отменил решение конкурсной комиссии и обязал провести его повторно за нарушений.

"Мне стало известно, что Днепропетровский окружной административный суд отменил результаты конкурса на должности заместителей председателя Держгеонадр", - отметил он.

Напомним, на днях Общественный совет при Госгеонедрах заявил, что результаты конкурса на замещение вакантных должностей первого заместителя и заместителя председателя этой службы отменены. Такое решенире принял Днепропетровский окружной административный суд.

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"Прошу Нацдержагенство объявить и провести повторный конкурс без нарушения законодательства и отобрать достойные кадры на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины, которые будут обслуживать недра Украины", - отмечает председатель Общественного совета при Госгеонедрах Александр Панков. - "Поскольку процедура отбора кандидатов имела нарушения, существует требование суда об аннулировании решений о назначении и требования провести повторный конкурс на занятие вакантных должностей первого заместителя и заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины".

Напомним, конкурс на замещение этих должностей состоялся еще в октябре прошлого года. Эксперты раскритиковали победителей - в частности Николая Фощия, поскольку против него возбуждены уголовные производства по доведению до банкротства предприятия "Южукргеология". Кроме этого, эксперты зафиксировали ряд нарушений во время конкурса, поэтому суд отменил результаты конкурса и обязал провести его повторно.