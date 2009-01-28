Участники встречи по Nabucco подтвердили свою заинтересованность

Участники прошедшей в Будапеште встречи, посвященной проекту строительства газопровода Nabucco по транспортировке газа из прикаспийского региона в Европу в обход России, подтвердили заинтересованность своих стран в его строительстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В декларации, принятой по итогам двухдневной дискуссии, говорится, что участники проекта будут продолжать усилия по "созданию необходимых политических, юридических, экономических и финансовых условий для успешной и быстрой реализации проекта строительства газопровода Nabucco".

В документе также отмечается, что участники проекта "приветствуют прямые иностранные инвестиции и передачу ноу-хау и технологий", которые могут потребоваться для его реализации.

Особо отмечается в заявлении необходимость "активизации сотрудничества между ЕС, его государствами-членами, Турцией, Грузией, странами Каспийского региона и Ближнего Востока" с целью создания "эффективного энергетического партнерства".

Проект Nabucco, в котором участвуют 15 стран, предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

После того, как между Россией и Украиной в конце декабря прошлого года начался газовый конфликт, приведший к приостановке поставок российского газа в Европу, представители Еврокомиссии и руководители стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости скорейшего строительства альтернативных маршрутов поставок газа, в первую очередь - газопровода Nabucco.

Участниками-компаниями строительства Nabucco с равными долями по 16,67% каждая являются на данный момент австрийская OMV Gas & Power GmbH, венгерская MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкий Botas и германский RWE Supply & Trading GmbH. OMV и RWE учредили в декабре 2008 года в Лондоне компанию Caspian Energy Company (CEC), которая будет заниматься изучением возможностей транспортировки газа из Каспийского региона в Европу.

Стоимость Nabucco оценивается в 7,9 миллиарда евро. Предполагается, что треть расходов профинансируют акционеры, остальное - финансово-кредитные организации. Пропускная мощность газопровода длиной более 3,3 тысячи километров составит 31 миллиард кубометров в год. Работы по его строительству планируется завершить до 2013 года.

Переговоры по Nabucco, одним из главных вопросов которых являются гарантии заполнения газопровода, ведутся уже не первый год.

По мнению специалистов, главная проблема связана с тем, что пока не определены источники газа для Nabucco. Поставки из Ирана проблематичны в связи с международными санкциями против этой страны, а также необходимостью привлечения масштабных инвестиций для обеспечения экспортных поставок.

Что касается возможности экспорта газа из Туркмении, то, по мнению экспертов, эта страна предпочитает продавать его России и Китаю.

Другой проблемный вопрос связан с транзитом. Турция как ключевая транзитная страна, считают аналитики, может быть использована Россией для блокирования проекта с учетом споров о делимитации Каспийского моря.