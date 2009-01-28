Цена нефти значительно упала

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов во вторник, 27 января, на ведущих нефтяных биржах значительно понизились.

Так, в Лондоне на InterContinental Exchange Futures за баррель нефти марки Brent дают 43,73 долл. (-3,23 долл.), а в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange баррель нефти марки WTI (Light, Sweet Crude Oil) стоит 41,58 долл. (-4,15 долл.), передает РБК.

Согласно данным, содержащимся в докладе Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), опубликованном во вторник, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились за период 17-23 января на 800 тыс. барр.

Как сообщал УНИАН, Котировки фьючерсов на нефть в понедельник, 26 января, закрылись понижением после роста днем ранее, следуя за рынком сырьевых товаров и фондовым рынком.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 74 цента, или 1,6%, – до 45,73 доллара за баррель, после того как выросли до внутридневного максимума 48,59. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures в Лондоне снизились на 1,41 доллара – до 46,96 доллара за баррель.