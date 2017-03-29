Кабмин утвердил расширение набсовета "Нафтогаза" до 7 членов с 5

Кабинет министров Украины одобрил расширение наблюдательного совета национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 7 членов с 5.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Читайте также"Нафтогаз" подал иск в Европейский суд на решение ЕК о расширенном доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL

Согласно принятому документу, четыре члена набсовета должны быть независимыми, а еще три - представлять интересы государства.

Таким образом правительство утвердило результаты отбора трех независимых членов набсовета «Нафтогаза», который был проведен в 2016 году.

Позднее в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что правительство объявит конкурс по отбору еще одного независимого члена набсовета, а также назначит еще одного государственного представителя.

«Независимым членом наблюдательного совета может быть лицо, которое не занимает выборные должности и не является должностным лицом органов государственной власти или органов местного самоуправления. Кроме того, кандидат на должность независимого члена наблюдательного совета должен быть свободен от любых материальных интересов или отношений с предприятием. Также будет определена кандидатура одного представителя государства в наблюдательном совете согласно порядку, установленному постановлением Кабинета министров», - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины»: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и Владимир Демчишин.