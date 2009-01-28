Молдова готова подписать с Украиной контракт о закупке электроэнергии

Молдавия готова подписать с Украиной новый контракт о закупке электрической энергии, если он будет долгосрочным, а цена - выгодной - ниже 5,8 цента за 1 кВт/ч, сообщил на пресс-конференции в Кишиневе первый вице-премьер, министр экономики и торговли Молдавии Игорь ДОДОН.

По его словам, контракт на поставку электроэнергии должен быть очень надежным и предусматривать гарантии как по срокам поставок, так и стабильность цены на весь период действия соглашения, передает РБК.

И.ДОДОН напомнил, что в контракте, заключенном госпредприятием "Энергоком" с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровском регионе и принадлежащей российской компании "Интер РАО ЕЭС", предусмотрена закупочная цена в 5,8 цента за 1 кВт/ч, которая будет действовать до апреля 2010г. На момент подписания контракта эта цена была эквивалентна закупочной стоимости украинской электроэнергии, однако контракт с Украиной истекает в июне 2009г. После подписания договора с Молдавской ГРЭС Киев сделал Кишиневу более выгодное предложение по цене - 5,2 цента на 1 кВт/ч, однако не смог гарантировать ее сохранение до конца 2009г. "Таких гарантий мы не получили, поэтому подписание контракта по цене 5,2 или 4,2 цента на 2-3 недели не в интересах Молдовы", - заявил И.ДОДОН. Он выразил готовность молдавской стороны сотрудничать с Украиной и при условии предоставления гарантий подписать долгосрочный договор о поставках электричества.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" с 1 января текущего года прекратило коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову.

Как отметил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фент ДИ, экспортные поставки прекращены в связи с односторонним отказом молдавской стороны в связи с подписанием аналогичного контракта с российским контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС», который подписал с молдавским оператором Energocom долгосрочный контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС.

При этом между Украиной и Молдовой в настоящее время сохранен так называемый перетоковый режим поставок в объеме 7 млн. кВт/час.

Напомним, до прекращения экспорта Украина ежемесячно экспортировала в Молдову около 250 млн. кВт/час.

Ф.ДИ отметил, что, несмотря на то, что украинская сторона предложила молдавскому оператору более низкую цену, чем «Интер РАО ЕЭС», Молдова все же отказалась от украинского импорта.