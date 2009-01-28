Болгария отказалась от российского газа

Болгария отказывается от российского газа в пользу азербайджанского. Об этом говорится в официальном сообщении правительства Болгарии, сообщает k2kapital со ссылкой на ИА REGNUM.

Так, сообщается, что премьер-министр Болгарии Сергей Станишев договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, что на будущей неделе газовые компании двух стран начнут переговоры о поставках 1 млрд. кубометров природного газа в год. При этом предполагается, что поставки газа могут начаться в 2010 г.

Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в рамках рабочего визита в Венгрию, где он принял участие в саммите стран-участников проекта газопровода NABUCCO. Премьер-министр Болгарии подчеркнул, что проведение в Будапеште саммита по проекту NABUCCO имеет большое значение с точки зрения принятия конкретных шагов. Особо болгарский премьер отметил, что политический толчок к этому проекту дал прошедший газовый кризис. На встрече стороны также обменялись мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений во всех областях, которые успешно развиваются.