В "Газпроме" сообщили, когда начнут прокладывать морскую часть "Турецкого потока"

"Газпром" создал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации "Турецкого потока", укладка морской части газопровода начнется во втором полугодии текущего года, в завершить строительство двух ниток планируется к концу 2019 года, сообщает Прайм со ссылкой на заявление предправления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Решением совета директоров создан филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ в Турции. Это очень важное решение. Таким образом, созданы все условия для начала морской укладки", - сказал он.

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Он отметил, что компания начнет укладку морской части "Турецкого потока" во второй половине 2017 года, планирует завершить строительство двух ниток к концу 2019 года.

"Проект "Турецкий поток" находится в активной фазе строительства, строго в соответствии с графиком. Продолжаются гидрографические исследования в турецких водах. Завершается работа над оценкой воздействия на окружающую среду по заключительному участку маршрута "Турецкого потока". Во второй половине текущего года мы приступим к морской укладке газопровода и планируем завершить строительство двух ниток "Турецкого потока" к концу 2019 года", - сказал Миллер.

Он уточнил, что на российском участке завершено бурение первого микротоннеля (техническое решение для укладки газопровода на пересечении прибрежной полосы - ред.), второй микротоннель готов на 98,5%.

Россия и Турция 10 октября прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.