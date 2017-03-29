"Укрнафта" с 1 апреля останавливает добычу нефти на месторождении во Львовской области

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" с 1 апреля 2017 года вынуждено останавливает добычу нефти на Заводовском месторождении во Львовской области в связи с отказом Государственной службы геологии и недр продлить действие соответствующего спецразрешения. Об этом говорится в письме-обращении компании к главе Львовской облгосадминистрации Олегу Синютке, текстом которого располагает УНИАН.

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"31 марта 2017 года истекает строк действия специального разрешения №832 на пользование нефтегазоносными недрами с целью добычи углеводородов Заводовского месторождения во Львовской области… В связи с тем, что Государственная служба геологии и недр Украины фактически отказала в продлении действия спецразрешения, 1 апреля 2017 года компания будет вынуждена прекратить добычу углеводородов на 10 скважинах", - говорится в сообщения.

Также в письме сообщается, что со своей стороны "Укрнафта" предприняла все необходимые шаги для своевременного продления спецразрешения, подав в Госгеонедр полный пакет документов за 6 месяцев до окончания срока действия. Несмотря на это, в течение этого времени "Укрнафта" получала неоднократны отказы со стороны госоргана.

"Должностные лица Госгеонедр мотивируют свое решение наличием у компании налоговой задолженности, ссылаясь на п. 15 Порядка предоставления спецразрешений, при том, что указанное положение в соответствующей части было признано противоправным и отменено в судебном порядке, оно на сегодня является недействующим", - говорится в тексте письма.

По информации "Укрнафты", отказ Госгеонедр является незаконным, и компания будет защищать свои интересы, на что потребуется определённое время, в течение которого добыча будет остановлена.

"Отказ в продлении срока действия спецразрешения и сокращение добычи ограничит возможности не только погасить налоговую задолженность, но и обслуживать текущие налоговые обязательства как перед государственным, так и перед местными бюджетами", - отмечается в документе. При этом указывается, что прогнозный объем добычи на Заводовском месторождении в 2017 году составляет 5,4 тысячи тонн нефти и 1,9 миллиона кубометров нефтяного газа.

"В госбюджет в 2017 году должно поступить 20 миллионов гривень только от уплаты ренты на добычу углеводородов", - сообщается в документе. В результате сложившейся ситуации компания обратилась к главе Львовской облгосадминистрации Олегу Синютке с просьбой содействовать в решение данного вопроса и не допустить остановки добычи.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" продолжает решать проблему налогового долга, которая сформировалась в 2015 году. Так, компания предложила Государственной фискальной службе принять в качестве залога 2 миллиарда кубометров ранее добытого газа. Также "Укрнафта" продолжает переговоры по приему этого залога с Фискальной службой и контрагентами-должниками, в частности с "Нафтогазом Украины".

В сентябре 2016 года, Окружной административный суд Киева запретил Госгеонедр приостанавливать действие спецразрешений "Укрнафты" из-за наличия у компании налогового долга по рентной плате за пользование недрами.

По информации компании, в 2016 году "Укрнафта" уплатила 8,1 миллиарда гривень налогов в бюджеты всех уровней.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.