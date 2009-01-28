Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН исключает возможность пересмотра газовых соглашений между Украиной и Россией.

Об этом он заявил во время эфира на пятом канале, комментируя соответствующие заявления.

«Мне странно слышать такие заявления, потому что в свое время Президент Украины заявил, что берет под свою опеку и будет сам заниматься газовыми вопросами. Очевидно, нужно было довести дело до логического завершения», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, даже если гипотетически представить, что будет поставлен вопрос о пересмотре газовых соглашений, «то Европа нам не даст этого сделать». «Европе все равно, по какой цене будет покупать Украина газ, главное, чтобы в Европу поступал газ», - добавил председатель ВР.

В.ЛИТВИН также призвал всех не спекулировать на теме проблемы со здоровьем председателя «Нафтогаза» Олега ДУБИНЫ. «Я категорически против того, чтобы спекулировали здоровьем Олега ДУБИНЫ. Потому что эти люди, которые это констатируют, нормально себя чувствуют и только раздают всем наряды», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 января Уполномоченный Президента по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что в Секретариате Президента подозревают, что на главу НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ оказывали давление для подписания 19 января газовых контрактов с Россией.

По его словам, анализ текстов заключенных соглашений свидетельствует, что по содержанию и стилистике их готовили спешно и они не отвечают ранее достигнутым договоренностям.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал, что они выглядят так, будто готовились «как аппликация из ранее озвученных проектов и ультиматумов 18-19 января».

«Следовательно, есть все основания сомневаться, что такой специалист и убежденный украинский государственник, как Олег ДУБИНА, мог по доброй воле осознанно подписать газовые контракты», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также добавил, что объективная информация об условиях подписания «пагубных для Украины газовых контрактов» может предоставить только О.ДУБИНА после выздоровления.

Кроме этого, он считает, что представителям правительства следует воздержаться от комментариев о нынешнем состоянии здоровья О.ДУБИНЫ, потому что это также может быть расценено «как моральное давление на него».

В то же время он отметил, что при условии, если будет доказано давление на главу НАК «Нафтогаз» при подписании контрактов на поставку газа, они могут быть признаны недействительными. Он подчеркнул, что такая юридическая норма отвечает украинскому, российскому и шведскому законодательству.

26 января заместитель руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ сообщил, что О.ДУБИНА попал в больницу 22 января в прединфарктном состоянии с диагнозом ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит.

По словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, предварительная продолжительность лечения председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ в клинической больнице «Феофания» составит ориентировочно 2–3 недели.