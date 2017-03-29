Минэнергоугля утвердило баланс электроэнергии на апрель - планирует возобновить экспорт в Молдову

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на апрель 2017 года.

Согласно обнародованному на сайте министерства прогнозному балансу ОЭС Украины, экспорт электроэнергии запланирован на уровне 490 кВт-ч.

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В частности, в страны Восточной Европы планируют экспортировать 400 млн кВт-ч, в т.ч. с "Бурштынского энергоострова" – 300 млн кВт-ч, в Польшу – 100 млн кВт-ч.

Также министрество в апреле планирует возобновить экспорт электроэнергии в страны СНГ, поставив в Молдову 90 млн кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля в феврале утвердило прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на март с учетом действующих на энергорынке чрезвычайных мер, введенных из-за блокады поставок угля антрацитовой группы. В частности, было запланировано сокращение экспорта электроэнергии из так называемого «острова Бурштынской ТЭС» на 80 млн кВт-ч и полное отсутствие экспорта в Беларусь и Молдову.

Как сообщала ГФС, Украина в январе-феврале 2017 года увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 65,4% по сравнению с январем-февралем 2016 года – до 48,8 млн долл. с 29,5 млн долл..

Поставки электроэнергии в Венгрию составили 38,9 млн долл., или 79% от общего экспорта электроэнергии. В Польшу за отчетный период Украина экспортировала электроэнергию на 9,5 млн долл., в Словакию – на 365 тыс. долл.

По итогам 2016 года Украина незначительно (на 1,3%) увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии – до 152 млн долл.

В январе 2017 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 53,4% – до 21,6 млн долл.