Ющенко намерен соблюдать соглашение о поставках газа

Президента Украины Виктора Ющенко не устраивают условия подписанного на прошлой неделе российско-украинского соглашения по поставкам газа в Украину и его транзита в страны Европы, но он намерен его соблюдать. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом украинский Президент заявил в опубликованном сегодня интервью британской газете Financial Times.

"Украина недовольна решениями, принятыми для урегулирования этого (газового) кризиса. Это - плохая сделка, - сказал В.Ющенко. - Но я хочу четко и ясно заявить - для нас это ответственное решение, которое мы не нарушим. Наши партнеры не должны более испытывать головную боль по этому поводу".

Днем ранее такое же обещание В.Ющенко дал в беседе с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Он также заявил ему о намерении модернизировать транзитную газовую систему Украины и интегрировать ее в европейскую газовую сеть.

Хотя в ходе "газового конфликта" Украина подверглась критике со стороны ряда европейских стран, В.Ющенко выразил уверенность в том, что репутация страны и ее отношения с Евросоюзом от этого не пострадали.

"Я бы сказал, что этот газовый кризис даже укрепил стремление к интеграции, - сказал он в интервью. - Нам необходимо сделать много выводов из этих драматических событий. Как гражданин Европы, я скажу, что Европа должна иметь единую газовую политику, единую газовую систему с (едиными) правилами и требованиями для производителей, стран-транзитеров и потребителей (газа)".