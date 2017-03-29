С 1 апреля в Украине вводят абонплату за подключение к газу: кто и сколько будет платить

С 1 апреля 2017 года украинцам придется отдельно оплачивать услуги по распределению и транспортировке природного газа. Однако суммы в квитанциях для домохозяйств с газовым котлом или только с газовой плитой будут существенно отличаться, сообщает Обозреватель со ссылкой на страницу в Facebook замглавы департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка.

Эксперт отмечает, что с 1 апреля указанная плата бытовых потребителей, которые пользуются только газовой плитой, возрастет в среднем в четыре-восемь раз. Но ее увеличение станет разным для каждого облгаза и, помимо всего, будет зависеть от наличия или отсутствия в конкретном доме прибора учета.



По словам Хабатюка, наиболее распространенными типоразмерами счетчиков в Украине являются G4 и G6, а объемы потребления голубого топлива для обогрева помещения могут колебаться в пределах 800-3000 куб. м в год.Что касается потребителей, дома которых оборудованы газовым котлом, то их абонплата также будет увеличиваться пропорционально объемам потребления и типоразмеру счетчика. Однако в этом случае рост расходов будет менее ощутим, чем для граждан, которые пользуются только газовыми плитами.



При небольших объемах потребления (до 800 кубометров в год, что характерно для отопления квартиры) расходы существенно вырастут - в среднем в 2,3 раза для G4 и в 3,8 раза для G8.

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При средних объемах потребления газа 1500-2000 кубометров в год со счетчиком G4 плата в среднем будет сопоставима с той, что была до 1 апреля (хотя для каждого облгаза ситуация может существенно отличаться - возможно как увеличение, так и уменьшение платы. Но уже при счетчике G6 с этими же объемами потребления плата возрастет в среднем в 1,8 раза.

При больших объемах потребления (более 2500 кубометров в год) со счетчиком G4 в большинстве случаев, по подсчетам эксперта, плата существенно уменьшится. А при аналогичном потреблении со счетчиком G6 в среднем плата будет сопоставима с той, что была до 1 апреля (но, опять таки, следует учитывать различия ситуации в разных облгазах).



Более того, со временем аналогичную систему внедрят и на рынке электроэнергии, что повлечет за собой серьезные проблемы для большинства бытовых потребителей.Хабатюк подчеркнул, что нововведение по тарифам на распределение, которое вступит в силу с 1 апреля, — это только первое повышение из запланированных трех этапов, которые должны быть реализованы в переходный период (до 2021 года).

"Есть проблема несинхронности изменений на связанных рынках — газа и электроэнергии. Эти изменения мало повлияют на потребителей с объемами потребления 2000 кубометров и более (отопление домов), но сильно повлияют на потребителей с газовыми плитами. В условиях отсутствия абонплаты за электроэнергию газ потеряет привлекательность и будет значительная мотивация газ отключить. Но потом маятник сделает колебание в другую сторону (абонплаты за электроэнергию) и расходы вновь приблизятся, но возврата не будет, потому что обратный входной билет на газ дорогой", - пояснил Хабатюк.

Согласно его прогнозу, такое развитие событий в ближайшее время станет причиной сокращения количества абонентов с плитой, роста потребления электроэнергии и отключения "спящих" газовых абонентов, которые имеют альтернативные источники для отопления.