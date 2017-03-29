Гидростанции планируют увеличить выработку электроэнергии на фоне роста притока воды

Государственная компания-оператор ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" в связи с ростом водности рек (дополнительным притоком воды в результате таяния снега и выпадения весенних дождей) планирует увеличить производство электроэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 26% - до 11 миллиардов кВт-ч.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник производственно-технического отдела "Укргидроэнерго" Александр Чайка после заседания Межведомственной комиссии по согласованию режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ, которая проходила в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

"Мы планируем выработок электроэнергии исходя из средней водности. Этот выработок по компании, с учетом ввода дополнительных мощностей на Днестровской ГАЭС, составит в этом году около 11 миллиардов кВт-ч… В 2016 году выработок достигал около 8 миллиардов кВт-ч", - сказал он.

Также увеличение притока воды весной 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года подтвердила начальник отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометеоцентра" Виктория Бойко.

"В прошлом году за период таяния снегов и выпадения весенних дождей в Киевское водохранилище поступило 12 кубических километров воды. В этом году мы ожидаем этот показатель на уровне 15-16 кубических километров… В целом объемы воды на 20-30% этой весной больше, чем в прошлом году", - отметила Бойко.

По ее словам, такой приток воды не грозит затоплениям территорий, но при этом он улучшает ситуацию с промыванием русел рек, производством электроэнергии и позволяет очистить воду в местах водозаборов.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

По данным Минэнергоугля, компания "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличила производство электроэнергии с 6,4 до 8,7 миллиарда кВт-ч.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЕС-1 и ГЭС-2, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.