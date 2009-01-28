Ющенко: газовый вопрос еще долго будет политическим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что газовый вопрос для Украины еще долго будет оставаться политическим.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время церемонии вручения Государственных премий Украины в области науки и техники и ежегодных премий Президента для молодых ученых.

«С каждым годом противостояние и политические дискуссии вокруг энергетического обеспечения, вокруг самой сути энергетической безопасности будут только расти», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что энергетическая безопасность для страны тождественна независимости.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз раскритиковал достигнутые правительствами России и Украины договоренности относительно поставок и транзита природного газа.

«Мы заплатили непомерную плату за ситуацию, которая возникла в газовой сфере», - сказал Президент, выразив уверенность, что те, кто принимал соответствующие решения, «не думали о государственной монополии – «Нафтогазе Украины».