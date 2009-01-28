НКРЭ пока не подготовила предложения по цене газа

12:16, 28 января 2009
Энергетика
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Заявляет Кальченко

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пока не подготовила предложения по размеру цен на газ для потребителей в Украине на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщил глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Мы продолжаем эту работу», - сказал он.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров будет рассмотрен вопрос об активизации расчетов облгазов и облэнерго за потребленный газ.

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