НКРЭ пока не подготовила предложения по цене газа
12:16, 28 января 2009Энергетика
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Заявляет Кальченко
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пока не подготовила предложения по размеру цен на газ для потребителей в Украине на 2009 год.
Об этом УНИАН сообщил глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.
«Мы продолжаем эту работу», - сказал он.
Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров будет рассмотрен вопрос об активизации расчетов облгазов и облэнерго за потребленный газ.
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