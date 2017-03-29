Британия в связи с Brexit выходит из Евроатома - СМИ

Великобритания не будет членом Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) после выхода из состава ЕС, сообщает Прайм со ссылкой на письмо британского премьера Терезы Мэй главе ЕС Дональду Туску, которым она официально уведомила о запуске процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Читайте такжеПереговоры по "брекситу": восемь ключевых моментов - The Guardian

Постпред Британии при ЕС Тим Барроу передал в среду днем главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС.

"Согласно положениям статьи 50 (Лиссабонского договора), а также положениям статьи 106а соглашения об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, я уведомляю Европейский Совет о намерении Великобритании выйти из состава сообщества (Евроатома). Все положения этого письма, касающиеся Евросоюза, должны также применяться по отношению к Европейскому сообществу по атомной энергии", - отмечает в письме, копию которого канцелярия британского премьера передала в РИА Новости.

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.