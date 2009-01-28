Храните РАО в бочках

Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» объявила о намерении построить комплекс по производству металлических бочек и железобетонных контейнеров для транспортировки и жидких и твердых радиоактивных отходов (КПМБ и КРАО).

Соответствующее заявление о намерениях размещено на официальном сайте предприятия.

Как отмечается в документе, необходимость организации комплекса обуславливается строительством и вводом в эксплуатацию на площадке АЭС промышленного комплекса по обращению с твердыми радиоактивными отходами (ПКОТРО) и завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО).

Проект будет реализован в рамках программы TACIS по обеспечению ядерной безопасности при обращении с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом (Проект TACIS U 4.01/04W),

Генеральным подрядчиком проекта выступает корпорация "Укртрансстрой".

Комплекс будет выпускать металлические бочки для хранения и транспортировки жидких РАО и железобетонные контейнеры для твердых РАО.

Продуктивность установки по выпуску контейнеров составит 700 штук в год, по производству металлических бочек - 34 250 штук.

Комплекс зданий КПМБ и КРАО будет размещаться на территории бывшей базы комплектации оборудования ЧАЭС, входившей в состав участка №1 складского хозяйства атомной станции. Общая площадь промплощадки составляет 1,74 га.