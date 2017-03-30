Россия значительно сократила добычу нефти

Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC заявил, что страна сократила добычу нефти в рамках соглашения нефтедобывающих стран уже на 200 тысяч баррелей в сутки. К концу апреля планируется сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, сообщает Прайм.

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"Россия поэтапно снижает добычу, сокращение добычи в январе - феврале было опережающими темпами. Сегодня мы уже в марте месяце вышли на сокращение добычи на 200 тысяч баррелей в сутки, и ожидаем выход на показатель в соответствии с соглашением к концу апреля - это будет 300 тысяч баррелей", - отметил Новак.

Такие заявления были сделаны в рамках проходящего в Архангельске арктического форума.

Напомним, что по информации на 25 марта текущего года Россия по соглашению с ОПЕК и нефтедобывающими странами вне картеля сократила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в день.

Договор по сокращению добычи нефти был заключен странами ОПЕК и не входящими в организацию добывающими странами в конце 2016 года. Россия, согласно достигнутой договоренности, начиная с 1 января 2017 года должна сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателями, зафиксированными в октябре 2016 года, или на 2,7%.

Страны ОПЕК в совокупности должны сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей, до 32,5 миллиона баррелей в сутки. Не входящие в картель нефтедобывающие страны (11 государств) суммарно должны сократить добычу на 558 тысяч баррелей.