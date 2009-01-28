СБУ требует от Энергетической таможни не допустить «газовых» махинаций

Служба безопасности Украины направила официальное предупреждение Энергетической региональной таможне Украины с требованием не допустить никаких незаконных действий относительно объемов газа, которые находятся под таможенным контролем и заявлены в таможенном режиме как «транзит». Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

СБ Украины отмечает, что "во время любых операций относительно этих объемов газа в обязательном порядке должны присутствовать сотрудники специального подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью для недопущения каких-либо действий, причиняющих вред национальным интересам государства".

На уточняющий вопрос УНИАН, о каких именно объемах газа идет речь, начальник пресс-центра СБУ – пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала, что речь идет об объемах всего газа, который заявлен как транзит.

Напомним, 24 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление природного газа объемом 11 млрд. кубометров, который НАК «Нафтогаз Украины» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала, комментируя заявление председателя Гостаможслужбы Валерия ХОРОШКОВСКОГО о невозможности растаможивания газа из ПГХ, поскольку его владельцем является компания «РосУкрЭнерго».

«Как оказалось, ХОРОШКОВСКИЙ и ФИРТАШ – одна команда, но в то же время все будет растаможено, все будет сделано, как следует, и никто у народа Украины не заберет газ, который ему принадлежит. Никто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что НАК «Нафтогаз Украины» уже рассчитался с «Газпромом» за этот объем газа.

Отметим, согласно подписанному 19 января газовому контракту с Россией Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. г. газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству. Из этих 11 млрд. кубометров газа 6 млрд. Украина собирается использовать в качестве технологического, а 5 млрд. – реализовать на внутреннем рынке страны.

23 января в эфире программы "Свобода на Интере" председатель Государственной таможенной службы Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

Сегодня, 28 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя СБУ.

В новой должности В.ХОРОШКОВСКИЙ будет отвечать за организацию работы СБУ по защите экономической безопасности государства и за борьбу с легализацией грязных денег.

Гостаможслужбу возглавил Анатолий МАКАРЕНКО, ранее возглавлявший Киевскую региональную таможню.