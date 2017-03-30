Еврокомиссия подготовила новые предложения по "Северному потоку-2" - СМИ

Власти Евросоюза предложили взять на себя ответственность за переговоры о строительстве газопровода "Северный поток -2", передает Reuters со ссылкой на датскую газету Politiken.

В письме датскому правительству, которым располагает газета, Европейская комиссия предлагает странам-членам ЕС высказать свое мнение по поводу "Северного потока -2", и уточняет, что трубопровод не может эксплуатироваться в «правовом вакууме».

ЕК также просит у стран-членов Евросоюза разрешение начать переговоры с Россией, чтобы достичь соглашения о том, что основные принципы, вытекающие из правовых рамок ЕС, будут учтены на таких проектах как "Северный поток-2", пишет газета.

Мнения в ЕС по поводу "Северного потока-2" разделились - страны Восточной Европы и Балтики считают, что этот газопровод превратит ЕС в заложника у Москвы, а в Северной Европе, и в первую очередь в основном бенефициаре - Германии, ссылаются на экономические выгоды, которые там всегда имеют приоритет.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» подал иск в Общий суд Европейского суда справедливости, в котором заявляет о необходимости отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы, а также позволит обеспечить топливом запланированный к строительству "Северный поток-2".

По данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Решение ЕК опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС временно приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL.

В 2019 году истекает срок действия газового контракта "Нафтогаза" и "Газпрома", в том числе и о транзите топлива. Украина не импортирует газ из России уже в течение 13 месяцев. Все необходимые объемы топлива покупаются исключительно в Евросоюзе.