Цена газа для промпотребителей вырастет на 27%

Цена реализации газа для промышленных потребителей в 2009 году вырастет в среднем на 27%.

Такой прогноз в ежемесячном обзоре делают аналитики ING Bank Ukraine.

По мнению экспертов, увеличение стоимости газа в этом году может иметь самое существенное влияние на деятельность химической отрасли, которая использует природный газ в качестве основного сырья в производственном процессе.

«Слишком большое повышение цены на газ может изменить динамику прибыльности

национальных химических производителей на негативную и заставить их остановить

производство, по крайней мере, в среднесрочном периоде, пока их не купят какие-

нибудь иностранные производители, у которых есть доступ к более дешевому

природному газу», - отмечается в обзоре.

Аналитики прогнозируют, что остановка химпредприятий значительно ухудшит общие показатели промышленного производства в этом году.

В то же время, отмечают эксперты, решение правительства отказаться от дополнительной надбавки на природный газ для всех промышленных потребителей на уровне 12% с 1 января может частично компенсировать негативное влияние роста цен на газ на производственные издержки.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Федерации работодателей Украины, расчетная стоимость газа для промышленности будет составлять 2,236 грн. за тыс. куб. м, а по данным НАК «Нафтогаз Украины» – 2,600 грн. Расхождение между этими оценками составляет 240 грн. за тыс. куб. м (около 10% от стоимости), что делает невозможным даже прогнозное определение себестоимости продукции и рентабельности производства.